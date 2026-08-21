SPACEX4200 מחיר היום

מחיר SPACEX4200 (SPCX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPCX ל USD הוא $ 0 לכל SPCX.

SPACEX4200 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 75,189, עם היצע במחזור של 420.00M SPCX. ב‑24 השעות האחרונות, SPCX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00831869, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPCX נע ב -1.21% בשעה האחרונה ו +9.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.99K.

SPACEX4200 (SPCX) מידע שוק

שווי שוק $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K נפח (24 שעות) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K אספקת מחזור 420.00M 420.00M 420.00M אספקה כוללת 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SPACEX4200 הוא $ 75.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.99K. ההיצע במחזור של SPCX הוא 420.00M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.19K.