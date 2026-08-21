Sovrun מחיר היום

מחיר Sovrun (SOVRN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00110851, עם שינוי של 5.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOVRN ל USD הוא $ 0.00110851 לכל SOVRN.

Sovrun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 926,742, עם היצע במחזור של 836.22M SOVRN. ב‑24 השעות האחרונות, SOVRN סחר בין $ 0.00105149 (נמוך) ל $ 0.00112967 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.262399, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOVRN נע ב -1.08% בשעה האחרונה ו +15.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.15K.

Sovrun (SOVRN) מידע שוק

שווי שוק $ 926.74K$ 926.74K $ 926.74K נפח (24 שעות) $ 3.15K$ 3.15K $ 3.15K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 993.85K$ 993.85K $ 993.85K אספקת מחזור 836.22M 836.22M 836.22M אספקה כוללת 896,771,567.0 896,771,567.0 896,771,567.0

שווי השוק הנוכחי של Sovrun הוא $ 926.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.15K. ההיצע במחזור של SOVRN הוא 836.22M, עם היצע כולל של 896771567.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 993.85K.