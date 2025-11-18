SoulPeg USD מחיר היום

מחיר SoulPeg USD (SPUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.998835, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPUSD ל USD הוא $ 0.998835 לכל SPUSD.

SoulPeg USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,663,388, עם היצע במחזור של 2.67M SPUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SPUSD סחר בין $ 0.995669 (נמוך) ל $ 1.006 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.97149.

ביצועים לטווח קצר, SPUSD נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו -0.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SoulPeg USD (SPUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M אספקת מחזור 2.67M 2.67M 2.67M אספקה כוללת 2,666,494.269194071 2,666,494.269194071 2,666,494.269194071

שווי השוק הנוכחי של SoulPeg USD הוא $ 2.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPUSD הוא 2.67M, עם היצע כולל של 2666494.269194071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.