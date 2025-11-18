SOSANA מחיר היום

מחיר SOSANA (SOSANA) בזמן אמת היום הוא $ 0.188871, עם שינוי של 1.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOSANA ל USD הוא $ 0.188871 לכל SOSANA.

SOSANA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,802,058, עם היצע במחזור של 88.89M SOSANA. ב‑24 השעות האחרונות, SOSANA סחר בין $ 0.179497 (נמוך) ל $ 0.212459 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.496509, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.157857.

ביצועים לטווח קצר, SOSANA נע ב +0.74% בשעה האחרונה ו -7.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOSANA (SOSANA) מידע שוק

שווי שוק $ 16.80M$ 16.80M $ 16.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.80M$ 16.80M $ 16.80M אספקת מחזור 88.89M 88.89M 88.89M אספקה כוללת 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של SOSANA הוא $ 16.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOSANA הוא 88.89M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.80M.