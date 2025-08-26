SolXenCat (XENCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0029045$ 0.0029045 $ 0.0029045 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -14.39% שינוי מחיר (7D) -5.56% שינוי מחיר (7D) -5.56%

SolXenCat (XENCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XENCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XENCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0029045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XENCAT השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -14.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolXenCat (XENCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 492.61K$ 492.61K $ 492.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 492.61K$ 492.61K $ 492.61K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,967,057.0 999,967,057.0 999,967,057.0

שווי השוק הנוכחי של SolXenCat הוא $ 492.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XENCAT הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999967057.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 492.61K.