SolControl מחיר היום

מחיר SolControl (SCTRL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017588, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCTRL ל USD הוא $ 0.00017588 לכל SCTRL.

SolControl כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 177,940, עם היצע במחזור של 1.01B SCTRL. ב‑24 השעות האחרונות, SCTRL סחר בין $ 0.00017084 (נמוך) ל $ 0.00017704 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00296632, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00016882.

ביצועים לטווח קצר, SCTRL נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SolControl (SCTRL) מידע שוק

שווי שוק $ 177.94K$ 177.94K $ 177.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 177.94K$ 177.94K $ 177.94K אספקת מחזור 1.01B 1.01B 1.01B אספקה כוללת 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332

שווי השוק הנוכחי של SolControl הוא $ 177.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCTRL הוא 1.01B, עם היצע כולל של 1011714067.103332. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.94K.