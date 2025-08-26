Solayer USD (SUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.11 24 שעות נמוך $ 1.11 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.999698 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +0.22%

Solayer USD (SUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.11. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.11 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.999698.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSD השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solayer USD (SUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 9.33M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.33M אספקת מחזור 8.40M אספקה כוללת 8,401,594.239768

שווי השוק הנוכחי של Solayer USD הוא $ 9.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSD הוא 8.40M, עם היצע כולל של 8401594.239768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.33M.