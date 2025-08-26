עוד על $SLCE

Solace AI סֵמֶל

Solace AI מחיר ($SLCE)

1 $SLCE ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Solace AI ($SLCE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:35:58 (UTC+8)

Solace AI ($SLCE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.29%

-5.03%

+3.95%

+3.95%

Solace AI ($SLCE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SLCE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SLCEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SLCE השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.95% ב-7 הימים האחרונים.

Solace AI ($SLCE) מידע שוק

957.19M
957.19M 957.19M

957,191,052.091953
957,191,052.091953 957,191,052.091953

שווי השוק הנוכחי של Solace AI הוא $ 18.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SLCE הוא 957.19M, עם היצע כולל של 957191052.091953. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.34K.

Solace AI ($SLCE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solace AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolace AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolace AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solace AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.03%
30 ימים$ 0-4.97%
60 ימים$ 0+10.76%
90 ימים$ 0--

מה זהSolace AI ($SLCE)

Solace offers crypto traders different tools they can use to analyze different tokens, as well as an easy to use technical analysis bot, that can give you technical analysis based on any chart picture or screenshot. We have plans to launch more agents on the X platform as well as a mobile app for a central place for our agents to be used. We have a lot of plans for this project and our aim is to build a strong community around it, that will adopt our tools, and eventually start marketing to other telegram groups for them to use.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solace AI ($SLCE) משאב

האתר הרשמי

Solace AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solace AI ($SLCE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solace AI ($SLCE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solace AI.

בדוק את Solace AI תחזית המחיר עכשיו‏!

$SLCE למטבעות מקומיים

Solace AI ($SLCE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solace AI ($SLCE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $SLCE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solace AI ($SLCE)

כמה שווה Solace AI ($SLCE) היום?
החי $SLCEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $SLCE ל USD?
המחיר הנוכחי של $SLCE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solace AI?
שווי השוק של $SLCE הוא $ 18.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $SLCE?
ההיצע במחזור של $SLCE הוא 957.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $SLCE?
‏‏$SLCE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $SLCE?
$SLCE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $SLCE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $SLCE הוא -- USD.
האם $SLCE יעלה השנה?
$SLCE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $SLCE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:35:58 (UTC+8)

Solace AI ($SLCE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

