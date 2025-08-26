Solace AI ($SLCE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -5.03% שינוי מחיר (7D) +3.95%

Solace AI ($SLCE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SLCE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SLCEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SLCE השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solace AI ($SLCE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.34K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.34K אספקת מחזור 957.19M אספקה כוללת 957,191,052.091953

שווי השוק הנוכחי של Solace AI הוא $ 18.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SLCE הוא 957.19M, עם היצע כולל של 957191052.091953. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.34K.