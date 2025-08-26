Solace ($SOLACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00198983 $ 0.00198983 $ 0.00198983 24 שעות נמוך $ 0.00258965 $ 0.00258965 $ 0.00258965 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00198983$ 0.00198983 $ 0.00198983 גבוה 24 שעות $ 0.00258965$ 0.00258965 $ 0.00258965 שיא כל הזמנים $ 0.04070279$ 0.04070279 $ 0.04070279 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.53% שינוי מחיר (1D) -16.69% שינוי מחיר (7D) -20.95% שינוי מחיר (7D) -20.95%

Solace ($SOLACE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00204016. במהלך 24 השעות האחרונות, $SOLACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00198983 לבין שיא של $ 0.00258965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SOLACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04070279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SOLACE השתנה ב +2.53% במהלך השעה האחרונה, -16.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solace ($SOLACE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solace הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SOLACE הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.