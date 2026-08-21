SmoLanO מחיר היום

מחיר SmoLanO (SLO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLO ל USD הוא $ 0 לכל SLO.

SmoLanO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,089, עם היצע במחזור של 898.82M SLO. ב‑24 השעות האחרונות, SLO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01251551, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLO נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +13.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SmoLanO (SLO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K אספקת מחזור 898.82M 898.82M 898.82M אספקה כוללת 898,815,893.0 898,815,893.0 898,815,893.0

שווי השוק הנוכחי של SmoLanO הוא $ 30.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLO הוא 898.82M, עם היצע כולל של 898815893.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.09K.