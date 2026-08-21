Smol Su מחיר היום

מחיר Smol Su (SU) בזמן אמת היום הוא $ 0.0170671, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SU ל USD הוא $ 0.0170671 לכל SU.

Smol Su כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,067.1, עם היצע במחזור של 1.00M SU. ב‑24 השעות האחרונות, SU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00863005.

ביצועים לטווח קצר, SU נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 262.79.

Smol Su (SU) מידע שוק

שווי שוק $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K נפח (24 שעות) $ 262.79$ 262.79 $ 262.79 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smol Su הוא $ 17.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 262.79. ההיצע במחזור של SU הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.07K.