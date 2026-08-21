skrimp מחיר היום

מחיר skrimp (SKRMP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKRMP ל USD הוא $ 0 לכל SKRMP.

skrimp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,815, עם היצע במחזור של 999.00M SKRMP. ב‑24 השעות האחרונות, SKRMP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SKRMP נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +10.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

skrimp (SKRMP) מידע שוק

שווי שוק $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K אספקת מחזור 999.00M 999.00M 999.00M אספקה כוללת 998,999,999.9900013 998,999,999.9900013 998,999,999.9900013

שווי השוק הנוכחי של skrimp הוא $ 63.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKRMP הוא 999.00M, עם היצע כולל של 998999999.9900013. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.82K.