Skimask Pnut (SKINUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00206967$ 0.00206967 $ 0.00206967 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -5.20% שינוי מחיר (7D) -3.14% שינוי מחיר (7D) -3.14%

Skimask Pnut (SKINUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKINUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKINUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00206967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKINUT השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -5.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skimask Pnut (SKINUT) מידע שוק

שווי שוק $ 52.20K$ 52.20K $ 52.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.20K$ 52.20K $ 52.20K אספקת מחזור 991.44M 991.44M 991.44M אספקה כוללת 991,440,961.3471414 991,440,961.3471414 991,440,961.3471414

שווי השוק הנוכחי של Skimask Pnut הוא $ 52.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKINUT הוא 991.44M, עם היצע כולל של 991440961.3471414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.20K.