Skimask Pnut סֵמֶל

Skimask Pnut מחיר (SKINUT)

לא רשום

1 SKINUT ל USDמחיר חי:

--
----
-5.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Skimask Pnut (SKINUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:34:26 (UTC+8)

Skimask Pnut (SKINUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00206967
$ 0.00206967$ 0.00206967

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-5.20%

-3.14%

-3.14%

Skimask Pnut (SKINUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKINUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKINUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00206967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKINUT השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -5.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skimask Pnut (SKINUT) מידע שוק

$ 52.20K
$ 52.20K$ 52.20K

--
----

$ 52.20K
$ 52.20K$ 52.20K

991.44M
991.44M 991.44M

991,440,961.3471414
991,440,961.3471414 991,440,961.3471414

שווי השוק הנוכחי של Skimask Pnut הוא $ 52.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKINUT הוא 991.44M, עם היצע כולל של 991440961.3471414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.20K.

Skimask Pnut (SKINUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Skimask Pnutל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkimask Pnut ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkimask Pnut ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Skimask Pnutל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.20%
30 ימים$ 0-29.03%
60 ימים$ 0+12.24%
90 ימים$ 0--

מה זהSkimask Pnut (SKINUT)

Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Skimask Pnut (SKINUT) משאב

האתר הרשמי

Skimask Pnutתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Skimask Pnut (SKINUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Skimask Pnut (SKINUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Skimask Pnut.

בדוק את Skimask Pnut תחזית המחיר עכשיו‏!

SKINUT למטבעות מקומיים

Skimask Pnut (SKINUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skimask Pnut (SKINUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKINUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Skimask Pnut (SKINUT)

כמה שווה Skimask Pnut (SKINUT) היום?
החי SKINUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKINUT ל USD?
המחיר הנוכחי של SKINUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skimask Pnut?
שווי השוק של SKINUT הוא $ 52.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKINUT?
ההיצע במחזור של SKINUT הוא 991.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKINUT?
‏‏SKINUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00206967 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKINUT?
SKINUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SKINUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKINUT הוא -- USD.
האם SKINUT יעלה השנה?
SKINUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKINUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
