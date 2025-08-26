עוד על SKILL

Skill Issue סֵמֶל

Skill Issue מחיר (SKILL)

1 SKILL ל USDמחיר חי:

+3.50%1D
Skill Issue (SKILL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:34:18 (UTC+8)

Skill Issue (SKILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.70%

+3.84%

-2.69%

-2.69%

Skill Issue (SKILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003146. במהלך 24 השעות האחרונות, SKILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002746 לבין שיא של $ 0.00003185, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00204438, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKILL השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, +3.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skill Issue (SKILL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Skill Issue הוא $ 31.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKILL הוא 998.35M, עם היצע כולל של 998351101.643097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.41K.

Skill Issue (SKILL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Skill Issueל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkill Issue ל USDהיה . $ +0.0000057039.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkill Issue ל USDהיה $ -0.0000005547.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Skill Issueל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.84%
30 ימים$ +0.0000057039+18.13%
60 ימים$ -0.0000005547-1.76%
90 ימים$ 0--

מה זהSkill Issue (SKILL)

Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Skill Issue (SKILL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Skill Issueתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Skill Issue (SKILL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Skill Issue (SKILL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Skill Issue.

בדוק את Skill Issue תחזית המחיר עכשיו‏!

SKILL למטבעות מקומיים

Skill Issue (SKILL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skill Issue (SKILL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKILL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Skill Issue (SKILL)

כמה שווה Skill Issue (SKILL) היום?
החי SKILLהמחיר ב USD הוא 0.00003146 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKILL ל USD?
המחיר הנוכחי של SKILL ל USD הוא $ 0.00003146. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skill Issue?
שווי השוק של SKILL הוא $ 31.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKILL?
ההיצע במחזור של SKILL הוא 998.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKILL?
‏‏SKILL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00204438 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKILL?
SKILL ‏‏רשם מחירATL של 0.00000948 USD.
מהו נפח המסחר של SKILL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKILL הוא -- USD.
האם SKILL יעלה השנה?
SKILL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKILL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:34:18 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.