Skill Issue (SKILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00002746 גבוה 24 שעות $ 0.00003185 שיא כל הזמנים $ 0.00204438 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000948 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) +3.84% שינוי מחיר (7D) -2.69%

Skill Issue (SKILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003146. במהלך 24 השעות האחרונות, SKILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002746 לבין שיא של $ 0.00003185, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00204438, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKILL השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, +3.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skill Issue (SKILL) מידע שוק

שווי שוק $ 31.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.41K אספקת מחזור 998.35M אספקה כוללת 998,351,101.643097

שווי השוק הנוכחי של Skill Issue הוא $ 31.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKILL הוא 998.35M, עם היצע כולל של 998351101.643097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.41K.