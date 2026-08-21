Skate מחיר היום

מחיר Skate (SKATE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKATE ל USD הוא $ 0 לכל SKATE.

Skate כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 134,467, עם היצע במחזור של 136.64M SKATE. ב‑24 השעות האחרונות, SKATE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00102196 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.130825, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SKATE נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +1.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 209.21.

Skate (SKATE) מידע שוק

שווי שוק $ 134.47K$ 134.47K $ 134.47K נפח (24 שעות) $ 209.21$ 209.21 $ 209.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 984.11K$ 984.11K $ 984.11K אספקת מחזור 136.64M 136.64M 136.64M אספקה כוללת 999,999,944.7637095 999,999,944.7637095 999,999,944.7637095

שווי השוק הנוכחי של Skate הוא $ 134.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 209.21. ההיצע במחזור של SKATE הוא 136.64M, עם היצע כולל של 999999944.7637095. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 984.11K.