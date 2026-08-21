Sinverse מחיר היום

מחיר Sinverse (SIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIN ל USD הוא $ 0 לכל SIN.

Sinverse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,750, עם היצע במחזור של 930.95M SIN. ב‑24 השעות האחרונות, SIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.710213, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIN נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +10.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sinverse (SIN) מידע שוק

שווי שוק $ 74.75K$ 74.75K $ 74.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.30K$ 80.30K $ 80.30K אספקת מחזור 930.95M 930.95M 930.95M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sinverse הוא $ 74.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIN הוא 930.95M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.30K.