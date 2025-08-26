Silk (SILK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.38 גבוה 24 שעות $ 1.4 שיא כל הזמנים $ 2.03 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) +0.09% שינוי מחיר (7D) -0.85%

Silk (SILK) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, SILK נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.38 לבין שיא של $ 1.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SILKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SILK השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Silk (SILK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.56M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.56M אספקת מחזור 1.12M אספקה כוללת 1,122,166.870393751

שווי השוק הנוכחי של Silk הוא $ 1.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SILK הוא 1.12M, עם היצע כולל של 1122166.870393751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.56M.