טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.02% שינוי מחיר (1D) -15.13% שינוי מחיר (7D) -13.85% שינוי מחיר (7D) -13.85%

sidelined (SIDELINED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIDELINED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIDELINEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIDELINED השתנה ב -4.02% במהלך השעה האחרונה, -15.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של sidelined הוא $ 159.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIDELINED הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999365640.741575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.25K.