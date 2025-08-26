Shutter (SHU) מידע על מחיר (USD)

Shutter (SHU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00392464. במהלך 24 השעות האחרונות, SHU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389524 לבין שיא של $ 0.00457429, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6,712,329, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00353519.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHU השתנה ב -14.12% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shutter (SHU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Shutter הוא $ 1.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHU הוא 350.10M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.92M.