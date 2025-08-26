Shift AI (SHIFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0084991 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -7.14% שינוי מחיר (7D) +2.27%

Shift AI (SHIFT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0084991, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIFT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shift AI (SHIFT) מידע שוק

שווי שוק $ 32.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.17K אספקת מחזור 999.72M אספקה כוללת 999,717,546.721338

שווי השוק הנוכחי של Shift AI הוא $ 32.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIFT הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999717546.721338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.17K.