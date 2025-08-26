Shield protocol (SHIELD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00418431 $ 0.00418431 $ 0.00418431 24 שעות נמוך $ 0.00440395 $ 0.00440395 $ 0.00440395 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00418431$ 0.00418431 $ 0.00418431 גבוה 24 שעות $ 0.00440395$ 0.00440395 $ 0.00440395 שיא כל הזמנים $ 0.04020816$ 0.04020816 $ 0.04020816 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00402602$ 0.00402602 $ 0.00402602 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.80% שינוי מחיר (1D) -6.99% שינוי מחיר (7D) -4.40% שינוי מחיר (7D) -4.40%

Shield protocol (SHIELD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00409209. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIELD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00418431 לבין שיא של $ 0.00440395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIELDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04020816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00402602.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIELD השתנה ב -2.80% במהלך השעה האחרונה, -6.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shield protocol (SHIELD) מידע שוק

שווי שוק $ 99.62K$ 99.62K $ 99.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 204.61K$ 204.61K $ 204.61K אספקת מחזור 24.34M 24.34M 24.34M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shield protocol הוא $ 99.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIELD הוא 24.34M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.61K.