ShibaCorgi מחיר היום

מחיר ShibaCorgi (SHICO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHICO ל USD הוא $ 0 לכל SHICO.

ShibaCorgi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 230,257, עם היצע במחזור של 6,375,090,622.62T SHICO. ב‑24 השעות האחרונות, SHICO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, SHICO נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו +16.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ShibaCorgi (SHICO) מידע שוק

שווי שוק $ 230.26K$ 230.26K $ 230.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 230.77K$ 230.77K $ 230.77K אספקת מחזור 6,375,090,622.62T 6,375,090,622.62T 6,375,090,622.62T אספקה כוללת 6.37509062261823e+21 6.37509062261823e+21 6.37509062261823e+21

שווי השוק הנוכחי של ShibaCorgi הוא $ 230.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHICO הוא 6,375,090,622.62T, עם היצע כולל של 6.37509062261823e+21. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.77K.