SHED מחיר היום

מחיר SHED (SHED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHED ל USD הוא $ 0 לכל SHED.

SHED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 134,991, עם היצע במחזור של 945.27M SHED. ב‑24 השעות האחרונות, SHED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHED נע ב -1.11% בשעה האחרונה ו +24.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 265.33.

SHED (SHED) מידע שוק

שווי שוק $ 134.99K$ 134.99K $ 134.99K נפח (24 שעות) $ 265.33$ 265.33 $ 265.33 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.19K$ 141.19K $ 141.19K אספקת מחזור 945.27M 945.27M 945.27M אספקה כוללת 988,702,555.2852778 988,702,555.2852778 988,702,555.2852778

שווי השוק הנוכחי של SHED הוא $ 134.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 265.33. ההיצע במחזור של SHED הוא 945.27M, עם היצע כולל של 988702555.2852778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.19K.