SHART (SHART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00179487$ 0.00179487 $ 0.00179487 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -12.43% שינוי מחיר (7D) -25.72% שינוי מחיר (7D) -25.72%

SHART (SHART) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00179487, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHART השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -12.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHART (SHART) מידע שוק

שווי שוק $ 42.97K$ 42.97K $ 42.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.97K$ 42.97K $ 42.97K אספקת מחזור 786.72M 786.72M 786.72M אספקה כוללת 786,717,794.399116 786,717,794.399116 786,717,794.399116

שווי השוק הנוכחי של SHART הוא $ 42.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHART הוא 786.72M, עם היצע כולל של 786717794.399116. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.97K.