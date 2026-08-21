Settled EthXY Token מחיר היום

מחיר Settled EthXY Token (SEXY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0039152, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEXY ל USD הוא $ 0.0039152 לכל SEXY.

Settled EthXY Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 391,520, עם היצע במחזור של 100.00M SEXY. ב‑24 השעות האחרונות, SEXY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.12, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SEXY נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.36K.

Settled EthXY Token (SEXY) מידע שוק

שווי שוק $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K נפח (24 שעות) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Settled EthXY Token הוא $ 391.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.36K. ההיצע במחזור של SEXY הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 391.52K.