Semantic Layer מחיר היום

מחיר Semantic Layer (42) בזמן אמת היום הוא $ 0.00220841, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 42 ל USD הוא $ 0.00220841 לכל 42.

Semantic Layer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 327,212, עם היצע במחזור של 148.17M 42. ב‑24 השעות האחרונות, 42 סחר בין $ 0.00212579 (נמוך) ל $ 0.00224212 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.246045, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00113916.

ביצועים לטווח קצר, 42 נע ב +1.48% בשעה האחרונה ו -1.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 372.66.

Semantic Layer (42) מידע שוק

שווי שוק $ 327.21K$ 327.21K $ 327.21K נפח (24 שעות) $ 372.66$ 372.66 $ 372.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M אספקת מחזור 148.17M 148.17M 148.17M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Semantic Layer הוא $ 327.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 372.66. ההיצע במחזור של 42 הוא 148.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.21M.