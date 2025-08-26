Seal (SEAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0370089 24 שעות נמוך $ 0.03950384 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0370089 גבוה 24 שעות $ 0.03950384 שיא כל הזמנים $ 1.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03436485 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.03% שינוי מחיר (1D) +1.08% שינוי מחיר (7D) +6.21%

Seal (SEAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03976374. במהלך 24 השעות האחרונות, SEAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0370089 לבין שיא של $ 0.03950384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03436485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEAL השתנה ב +4.03% במהלך השעה האחרונה, +1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seal (SEAL) מידע שוק

שווי שוק $ 829.47K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 829.47K אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 20,997,205.0

שווי השוק הנוכחי של Seal הוא $ 829.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEAL הוא 21.00M, עם היצע כולל של 20997205.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 829.47K.