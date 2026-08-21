SDOGE מחיר היום

מחיר SDOGE (SDOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDOGE ל USD הוא $ 0 לכל SDOGE.

SDOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,384, עם היצע במחזור של 100.00B SDOGE. ב‑24 השעות האחרונות, SDOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SDOGE נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו +10.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SDOGE (SDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 30.38K$ 30.38K $ 30.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.38K$ 30.38K $ 30.38K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SDOGE הוא $ 30.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDOGE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.38K.