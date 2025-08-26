Scrat (SCRAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00126882 $ 0.00126882 $ 0.00126882 24 שעות נמוך $ 0.00140825 $ 0.00140825 $ 0.00140825 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00126882$ 0.00126882 $ 0.00126882 גבוה 24 שעות $ 0.00140825$ 0.00140825 $ 0.00140825 שיא כל הזמנים $ 0.771105$ 0.771105 $ 0.771105 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -8.04% שינוי מחיר (7D) +5.37% שינוי מחיר (7D) +5.37%

Scrat (SCRAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00129231. במהלך 24 השעות האחרונות, SCRAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126882 לבין שיא של $ 0.00140825, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCRATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.771105, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCRAT השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scrat (SCRAT) מידע שוק

שווי שוק $ 128.25K$ 128.25K $ 128.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.25K$ 128.25K $ 128.25K אספקת מחזור 99.98M 99.98M 99.98M אספקה כוללת 99,980,063.648766 99,980,063.648766 99,980,063.648766

שווי השוק הנוכחי של Scrat הוא $ 128.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCRAT הוא 99.98M, עם היצע כולל של 99980063.648766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.25K.