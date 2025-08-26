Samurai Starter (SAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00203758 $ 0.00203758 $ 0.00203758 24 שעות נמוך $ 0.00228284 $ 0.00228284 $ 0.00228284 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00203758$ 0.00203758 $ 0.00203758 גבוה 24 שעות $ 0.00228284$ 0.00228284 $ 0.00228284 שיא כל הזמנים $ 0.053232$ 0.053232 $ 0.053232 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00152788$ 0.00152788 $ 0.00152788 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -9.07% שינוי מחיר (7D) -8.87% שינוי מחיר (7D) -8.87%

Samurai Starter (SAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00206948. במהלך 24 השעות האחרונות, SAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00203758 לבין שיא של $ 0.00228284, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.053232, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152788.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAM השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Samurai Starter (SAM) מידע שוק

שווי שוק $ 209.24K$ 209.24K $ 209.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 269.82K$ 269.82K $ 269.82K אספקת מחזור 100.81M 100.81M 100.81M אספקה כוללת 130,000,000.0 130,000,000.0 130,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Samurai Starter הוא $ 209.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAM הוא 100.81M, עם היצע כולל של 130000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.82K.