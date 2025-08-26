Sally A1C (A1C) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.318264 $ 0.318264 $ 0.318264 24 שעות נמוך $ 0.368227 $ 0.368227 $ 0.368227 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.318264$ 0.318264 $ 0.318264 גבוה 24 שעות $ 0.368227$ 0.368227 $ 0.368227 שיא כל הזמנים $ 14.54$ 14.54 $ 14.54 המחיר הנמוך ביותר $ 0.318264$ 0.318264 $ 0.318264 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -10.95% שינוי מחיר (7D) -15.94% שינוי מחיר (7D) -15.94%

Sally A1C (A1C) המחיר בזמן אמת של הוא $0.327897. במהלך 24 השעות האחרונות, A1C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.318264 לבין שיא של $ 0.368227, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A1Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.318264.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A1C השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sally A1C (A1C) מידע שוק

שווי שוק $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sally A1C הוא $ 6.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A1C הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.89M.