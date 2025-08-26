עוד על A1C

Sally A1C סֵמֶל

Sally A1C מחיר (A1C)

לא רשום

1 A1C ל USDמחיר חי:

-11.10%1D
mexc
USD
Sally A1C (A1C) טבלת מחירים חיה
Sally A1C (A1C) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.15%

-10.95%

-15.94%

-15.94%

Sally A1C (A1C) המחיר בזמן אמת של הוא $0.327897. במהלך 24 השעות האחרונות, A1C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.318264 לבין שיא של $ 0.368227, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A1Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.318264.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A1C השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sally A1C (A1C) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Sally A1C הוא $ 6.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A1C הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.89M.

Sally A1C (A1C) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sally A1Cל USDהיה $ -0.0403300210447347.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSally A1C ל USDהיה . $ -0.1386252770.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSally A1C ל USDהיה $ -0.1586026968.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sally A1Cל USDהיה $ -0.9104526133555272.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0403300210447347-10.95%
30 ימים$ -0.1386252770-42.27%
60 ימים$ -0.1586026968-48.36%
90 ימים$ -0.9104526133555272-73.52%

מה זהSally A1C (A1C)

Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!

Sally A1C (A1C) משאב

האתר הרשמי

Sally A1Cתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sally A1C (A1C) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sally A1C (A1C) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sally A1C.

בדוק את Sally A1C תחזית המחיר עכשיו‏!

A1C למטבעות מקומיים

Sally A1C (A1C) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sally A1C (A1C) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על A1C הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sally A1C (A1C)

כמה שווה Sally A1C (A1C) היום?
החי A1Cהמחיר ב USD הוא 0.327897 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי A1C ל USD?
המחיר הנוכחי של A1C ל USD הוא $ 0.327897. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sally A1C?
שווי השוק של A1C הוא $ 6.89M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של A1C?
ההיצע במחזור של A1C הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של A1C?
‏‏A1C השיג מחיר שיא (ATH) של 14.54 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של A1C?
A1C ‏‏רשם מחירATL של 0.318264 USD.
מהו נפח המסחר של A1C?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור A1C הוא -- USD.
האם A1C יעלה השנה?
A1C ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את A1C תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Sally A1C (A1C) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.