Sakura מחיר היום

מחיר Sakura (SAKURA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAKURA ל USD הוא $ 0 לכל SAKURA.

Sakura כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 96,081, עם היצע במחזור של 899.90M SAKURA. ב‑24 השעות האחרונות, SAKURA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SAKURA נע ב +16.93% בשעה האחרונה ו +32.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.78K.

Sakura (SAKURA) מידע שוק

שווי שוק $ 96.08K$ 96.08K $ 96.08K נפח (24 שעות) $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.76K$ 106.76K $ 106.76K אספקת מחזור 899.90M 899.90M 899.90M אספקה כוללת 999,895,897.808027 999,895,897.808027 999,895,897.808027

שווי השוק הנוכחי של Sakura הוא $ 96.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.78K. ההיצע במחזור של SAKURA הוא 899.90M, עם היצע כולל של 999895897.808027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.76K.