SaaSGo (SAAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.057082 $ 0.057082 $ 0.057082 24 שעות נמוך $ 0.05815 $ 0.05815 $ 0.05815 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.057082$ 0.057082 $ 0.057082 גבוה 24 שעות $ 0.05815$ 0.05815 $ 0.05815 שיא כל הזמנים $ 0.09092$ 0.09092 $ 0.09092 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02753613$ 0.02753613 $ 0.02753613 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) +0.60% שינוי מחיר (7D) -4.06% שינוי מחיר (7D) -4.06%

SaaSGo (SAAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.057669. במהלך 24 השעות האחרונות, SAAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.057082 לבין שיא של $ 0.05815, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09092, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02753613.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAAS השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SaaSGo (SAAS) מידע שוק

שווי שוק $ 46.16M$ 46.16M $ 46.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.70M$ 57.70M $ 57.70M אספקת מחזור 800.00M 800.00M 800.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SaaSGo הוא $ 46.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAAS הוא 800.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.70M.