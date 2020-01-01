Ropirito (ROPIRITO) טוקנומיקה
Ropirito (ROPIRITO) מידע
ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.
Ropirito (ROPIRITO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ropirito (ROPIRITO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Ropirito (ROPIRITO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Ropirito (ROPIRITO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ROPIRITO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ROPIRITOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ROPIRITOטוקניומיקה, חקרו אתROPIRITOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ROPIRITO חיזוי מחיר
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.