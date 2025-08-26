Ropirito (ROPIRITO) מידע על מחיר (USD)

Ropirito (ROPIRITO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006106. במהלך 24 השעות האחרונות, ROPIRITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006025 לבין שיא של $ 0.00006837, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROPIRITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02334535, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004826.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROPIRITO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ropirito (ROPIRITO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ropirito הוא $ 61.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROPIRITO הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999729903.794984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.04K.