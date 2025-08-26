Roobee (ROOBEE) מידע על מחיר (USD)

Roobee (ROOBEE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROOBEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROOBEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02084178, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROOBEE השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Roobee הוא $ 134.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROOBEE הוא 1.20B, עם היצע כולל של 5399999999.999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 604.21K.