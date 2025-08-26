עוד על RONKE

RONKE סֵמֶל

RONKE מחיר (RONKE)

לא רשום

1 RONKE ל USDמחיר חי:

$0.00209831
$0.00209831
-3.70%1D
USD
RONKE (RONKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:23:17 (UTC+8)

RONKE (RONKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00205629
$ 0.00205629
24 שעות נמוך
$ 0.00226522
$ 0.00226522
גבוה 24 שעות

$ 0.00205629
$ 0.00205629

$ 0.00226522
$ 0.00226522

$ 0.00947923
$ 0.00947923

$ 0
$ 0

+1.52%

-3.53%

+90.81%

+90.81%

RONKE (RONKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00210337. במהלך 24 השעות האחרונות, RONKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00205629 לבין שיא של $ 0.00226522, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RONKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00947923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RONKE השתנה ב +1.52% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+90.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RONKE (RONKE) מידע שוק

$ 1.82M
$ 1.82M

--
--

$ 2.10M
$ 2.10M

866.17M
866.17M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RONKE הוא $ 1.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RONKE הוא 866.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.

RONKE (RONKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RONKEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRONKE ל USDהיה . $ +0.0011012223.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRONKE ל USDהיה $ +0.0042199733.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RONKEל USDהיה $ +0.0006837974183536263.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.53%
30 ימים$ +0.0011012223+52.36%
60 ימים$ +0.0042199733+200.63%
90 ימים$ +0.0006837974183536263+48.17%

מה זהRONKE (RONKE)

Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing.

RONKE (RONKE) משאב

האתר הרשמי

RONKEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RONKE (RONKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RONKE (RONKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RONKE.

בדוק את RONKE תחזית המחיר עכשיו‏!

RONKE למטבעות מקומיים

RONKE (RONKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RONKE (RONKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RONKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RONKE (RONKE)

כמה שווה RONKE (RONKE) היום?
החי RONKEהמחיר ב USD הוא 0.00210337 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RONKE ל USD?
המחיר הנוכחי של RONKE ל USD הוא $ 0.00210337. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RONKE?
שווי השוק של RONKE הוא $ 1.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RONKE?
ההיצע במחזור של RONKE הוא 866.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RONKE?
‏‏RONKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00947923 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RONKE?
RONKE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RONKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RONKE הוא -- USD.
האם RONKE יעלה השנה?
RONKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RONKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:23:17 (UTC+8)

