RONKE (RONKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00205629 $ 0.00205629 $ 0.00205629 24 שעות נמוך $ 0.00226522 $ 0.00226522 $ 0.00226522 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00205629$ 0.00205629 $ 0.00205629 גבוה 24 שעות $ 0.00226522$ 0.00226522 $ 0.00226522 שיא כל הזמנים $ 0.00947923$ 0.00947923 $ 0.00947923 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.52% שינוי מחיר (1D) -3.53% שינוי מחיר (7D) +90.81% שינוי מחיר (7D) +90.81%

RONKE (RONKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00210337. במהלך 24 השעות האחרונות, RONKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00205629 לבין שיא של $ 0.00226522, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RONKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00947923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RONKE השתנה ב +1.52% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+90.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RONKE (RONKE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M אספקת מחזור 866.17M 866.17M 866.17M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RONKE הוא $ 1.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RONKE הוא 866.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.