Rogue AI מחיר היום

מחיר Rogue AI (RAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAI ל USD הוא $ 0 לכל RAI.

Rogue AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,329, עם היצע במחזור של 999.95M RAI. ב‑24 השעות האחרונות, RAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00144283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RAI נע ב +0.61% בשעה האחרונה ו +19.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rogue AI (RAI) מידע שוק

שווי שוק $ 42.33K$ 42.33K $ 42.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.33K$ 42.33K $ 42.33K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,947,810.789558 999,947,810.789558 999,947,810.789558

שווי השוק הנוכחי של Rogue AI הוא $ 42.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAI הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999947810.789558. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.33K.