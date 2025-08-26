Robotics Intelligence (RI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00117042$ 0.00117042 $ 0.00117042 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -16.28% שינוי מחיר (7D) -11.79% שינוי מחיר (7D) -11.79%

Robotics Intelligence (RI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00117042, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RI השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -16.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Robotics Intelligence (RI) מידע שוק

שווי שוק $ 23.05K$ 23.05K $ 23.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.79K$ 23.79K $ 23.79K אספקת מחזור 968.47M 968.47M 968.47M אספקה כוללת 999,721,067.697219 999,721,067.697219 999,721,067.697219

שווי השוק הנוכחי של Robotics Intelligence הוא $ 23.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RI הוא 968.47M, עם היצע כולל של 999721067.697219. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.79K.