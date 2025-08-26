ROACORE (ROA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00951384
גבוה 24 שעות $ 0.00988638
שיא כל הזמנים $ 4.01
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00836887
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31%
שינוי מחיר (1D) -2.36%
שינוי מחיר (7D) -7.76%

ROACORE (ROA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00954388. במהלך 24 השעות האחרונות, ROA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00951384 לבין שיא של $ 0.00988638, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00836887.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROA השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ROACORE (ROA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.60M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.07M
אספקת מחזור 587.00M
אספקה כוללת 949,999,869.89

שווי השוק הנוכחי של ROACORE הוא $ 5.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROA הוא 587.00M, עם היצע כולל של 949999869.89. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.07M.