RingDAO מחיר היום

מחיר RingDAO (RING) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RING ל USD הוא -- לכל RING.

RingDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,419,630, עם היצע במחזור של 1.70B RING. ב‑24 השעות האחרונות, RING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.30361, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RING נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -15.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RingDAO (RING) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M אספקת מחזור 1.70B 1.70B 1.70B אספקה כוללת 2,099,840,165.0 2,099,840,165.0 2,099,840,165.0

שווי השוק הנוכחי של RingDAO הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RING הוא 1.70B, עם היצע כולל של 2099840165.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.76M.