Ring AI מחיר היום

מחיר Ring AI (RING) בזמן אמת היום הוא $ 0.00376008, עם שינוי של 1.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RING ל USD הוא $ 0.00376008 לכל RING.

Ring AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 375,996, עם היצע במחזור של 100.00M RING. ב‑24 השעות האחרונות, RING סחר בין $ 0.00311784 (נמוך) ל $ 0.0039362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.87041, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00129543.

ביצועים לטווח קצר, RING נע ב +1.32% בשעה האחרונה ו -14.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ring AI (RING) מידע שוק

שווי שוק $ 376.00K$ 376.00K $ 376.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 376.00K$ 376.00K $ 376.00K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

