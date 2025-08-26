Riecoin (RIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00794782 גבוה 24 שעות $ 0.00816407 שיא כל הזמנים $ 0.56919 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -0.13% שינוי מחיר (7D) -4.63%

Riecoin (RIC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00807656. במהלך 24 השעות האחרונות, RIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00794782 לבין שיא של $ 0.00816407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.56919, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIC השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Riecoin (RIC) מידע שוק

שווי שוק $ 566.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 678.43K אספקת מחזור 70.08M אספקה כוללת 84,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Riecoin הוא $ 566.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIC הוא 70.08M, עם היצע כולל של 84000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 678.43K.