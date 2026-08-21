Rex מחיר היום

מחיר Rex (REX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REX ל USD הוא $ 0 לכל REX.

Rex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,288, עם היצע במחזור של 944.54M REX. ב‑24 השעות האחרונות, REX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02477601, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REX נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rex (REX) מידע שוק

שווי שוק $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K אספקת מחזור 944.54M 944.54M 944.54M אספקה כוללת 944,543,907.2488831 944,543,907.2488831 944,543,907.2488831

שווי השוק הנוכחי של Rex הוא $ 34.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REX הוא 944.54M, עם היצע כולל של 944543907.2488831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.29K.