REVV (REVV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00161328 $ 0.00161328 $ 0.00161328 24 שעות נמוך $ 0.0017297 $ 0.0017297 $ 0.0017297 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00161328$ 0.00161328 $ 0.00161328 גבוה 24 שעות $ 0.0017297$ 0.0017297 $ 0.0017297 שיא כל הזמנים $ 0.632317$ 0.632317 $ 0.632317 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86% שינוי מחיר (1D) -2.15% שינוי מחיר (7D) -3.49% שינוי מחיר (7D) -3.49%

REVV (REVV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00166563. במהלך 24 השעות האחרונות, REVV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00161328 לבין שיא של $ 0.0017297, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REVVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.632317, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REVV השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

REVV (REVV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M אספקת מחזור 1.11B 1.11B 1.11B אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של REVV הוא $ 1.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REVV הוא 1.11B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.84M.