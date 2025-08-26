עוד על WSTUSR

Resolv wstUSR סֵמֶל

Resolv wstUSR מחיר (WSTUSR)

לא רשום

1 WSTUSR ל USDמחיר חי:

0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Resolv wstUSR (WSTUSR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:43:42 (UTC+8)

Resolv wstUSR (WSTUSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

-0.00%

+0.14%

+0.14%

Resolv wstUSR (WSTUSR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.1. במהלך 24 השעות האחרונות, WSTUSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1 לבין שיא של $ 1.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSTUSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.58995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSTUSR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resolv wstUSR (WSTUSR) מידע שוק

$ 233.71M
--
שווי השוק הנוכחי של Resolv wstUSR הוא $ 233.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTUSR הוא 211.61M, עם היצע כולל של 211609966.2151892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.71M.

Resolv wstUSR (WSTUSR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Resolv wstUSRל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResolv wstUSR ל USDהיה . $ +0.0157357200.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResolv wstUSR ל USDהיה $ +0.0157357200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Resolv wstUSRל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ +0.0157357200+1.43%
60 ימים$ +0.0157357200+1.43%
90 ימים$ 0--

מה זהResolv wstUSR (WSTUSR)

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Resolv wstUSR (WSTUSR) משאב

האתר הרשמי

Resolv wstUSRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Resolv wstUSR (WSTUSR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Resolv wstUSR (WSTUSR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Resolv wstUSR.

בדוק את Resolv wstUSR תחזית המחיר עכשיו‏!

WSTUSR למטבעות מקומיים

Resolv wstUSR (WSTUSR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Resolv wstUSR (WSTUSR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSTUSR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Resolv wstUSR (WSTUSR)

כמה שווה Resolv wstUSR (WSTUSR) היום?
החי WSTUSRהמחיר ב USD הוא 1.1 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WSTUSR ל USD?
המחיר הנוכחי של WSTUSR ל USD הוא $ 1.1. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Resolv wstUSR?
שווי השוק של WSTUSR הוא $ 233.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WSTUSR?
ההיצע במחזור של WSTUSR הוא 211.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WSTUSR?
‏‏WSTUSR השיג מחיר שיא (ATH) של 1.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WSTUSR?
WSTUSR ‏‏רשם מחירATL של 0.58995 USD.
מהו נפח המסחר של WSTUSR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WSTUSR הוא -- USD.
האם WSTUSR יעלה השנה?
WSTUSR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WSTUSR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:43:42 (UTC+8)

