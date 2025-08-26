Resolv wstUSR (WSTUSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 שעות נמוך $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 גבוה 24 שעות $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 שיא כל הזמנים $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.58995$ 0.58995 $ 0.58995 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +0.14%

Resolv wstUSR (WSTUSR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.1. במהלך 24 השעות האחרונות, WSTUSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1 לבין שיא של $ 1.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSTUSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.58995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSTUSR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resolv wstUSR (WSTUSR) מידע שוק

שווי שוק $ 233.71M$ 233.71M $ 233.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 233.71M$ 233.71M $ 233.71M אספקת מחזור 211.61M 211.61M 211.61M אספקה כוללת 211,609,966.2151892 211,609,966.2151892 211,609,966.2151892

שווי השוק הנוכחי של Resolv wstUSR הוא $ 233.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTUSR הוא 211.61M, עם היצע כולל של 211609966.2151892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.71M.