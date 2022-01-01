Resolv wstUSR (WSTUSR) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Resolv wstUSR (WSTUSR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Resolv wstUSR (WSTUSR) מידע

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar.

The protocol's main features include:

Issuance and redemption of USR against other tokens;

Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions;

Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized.

Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

אתר רשמי:
https://resolv.xyz/

Resolv wstUSR (WSTUSR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Resolv wstUSR (WSTUSR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 236.06M
$ 236.06M$ 236.06M
ההיצע הכולל:
$ 213.63M
$ 213.63M$ 213.63M
אספקה במחזור:
$ 213.65M
$ 213.65M$ 213.65M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 236.06M
$ 236.06M$ 236.06M
שיא כל הזמנים:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
שפל כל הזמנים:
$ 0.58995
$ 0.58995$ 0.58995
מחיר נוכחי:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

Resolv wstUSR (WSTUSR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Resolv wstUSR (WSTUSR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של WSTUSR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות WSTUSRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את WSTUSRטוקניומיקה, חקרו אתWSTUSRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.