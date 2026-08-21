Relic מחיר היום

מחיר Relic (RELIC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 54.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RELIC ל USD הוא $ 0 לכל RELIC.

Relic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 221,177, עם היצע במחזור של 999.68M RELIC. ב‑24 השעות האחרונות, RELIC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RELIC נע ב -1.28% בשעה האחרונה ו +112.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.55K.

Relic (RELIC) מידע שוק

שווי שוק $ 221.18K$ 221.18K $ 221.18K נפח (24 שעות) $ 31.55K$ 31.55K $ 31.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 221.18K$ 221.18K $ 221.18K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,679,241.843806 999,679,241.843806 999,679,241.843806

שווי השוק הנוכחי של Relic הוא $ 221.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.55K. ההיצע במחזור של RELIC הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999679241.843806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 221.18K.