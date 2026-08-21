RektStrategy מחיר היום

מחיר RektStrategy (REKTSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REKTSTR ל USD הוא $ 0 לכל REKTSTR.

RektStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 157,828, עם היצע במחזור של 904.00M REKTSTR. ב‑24 השעות האחרונות, REKTSTR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REKTSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.71K.

RektStrategy (REKTSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 157.83K$ 157.83K $ 157.83K נפח (24 שעות) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 157.83K$ 157.83K $ 157.83K אספקת מחזור 904.00M 904.00M 904.00M אספקה כוללת 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

שווי השוק הנוכחי של RektStrategy הוא $ 157.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.71K. ההיצע במחזור של REKTSTR הוא 904.00M, עם היצע כולל של 904000656.9704607. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 157.83K.