Rekt (REKT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -14.47% שינוי מחיר (7D) -25.36%

Rekt (REKT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REKT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REKTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REKT השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -14.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rekt (REKT) מידע שוק

שווי שוק $ 321.59M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 321.59M אספקת מחזור 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rekt הוא $ 321.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REKT הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 321.59M.